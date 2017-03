Nintendo hat das neueste Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Obwohl die Patch-Note ziemlich nichtssagend ist, soll der Patch die Performance optimieren.

Das neue Update bringt The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Versionsnummer 1.1.1.

Nintendo hat einen neuen Patch für den Open-World-Knaller The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Das Update ist 167 MB groß und bringt den Titel auf die Versionsnummer 1.1.1. Die einzige Patch-Note ist allerdings ziemlich nichtssagend:

"Adjustments have been made to make for a more pleasant gaming experience."

Es wurden also einige Anpassungen gemacht, um das "Spielerlebnis angenehmer zu gestalten". Bevor ihr jetzt spekuliert, was diese Anpassungen sein könnten, solltet ihr diesen Thread auf NeoGAF konsultieren, in welchem die Änderungen diskutiert werden. Laut einigen Userangaben dort soll der Patch vor allem die Performance in einigen bislang sehr ruckligen Gebieten verbessern, darunter das Vergessene Plateau oder der Krog-Wald.

Es soll in diesen Bereichen nach der Installation des Patchs 1.1.1 zwar immer noch Framedrops geben, diese sollen aber seltener auftreten als zuvor.

Habt ihr Performance-Verbesserungen durch den Patch bemerkt?