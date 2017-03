Ein "Neues Spiel" bei Breath of the Wild überschreibt unweigerlich den alten Speicherstand. Mehrere Spielfortschritte sind trotzdem machbar - mit einem kleinen Trick.

So könnt ihr mit einem kleinen Trick mehrere Spielstände für Breath of the Wild anlegen.

Es ist schon ärgerlich: Anders als bei vielen anderen Zelda-Teilen könnt ihr in Breath of the Wild nur einen einzigen Speicherstand anlegen. Das Spiel speichert zwar regelmäßig automatisch, allerdings gibt es nur einen manuell speicherbaren Fortschritt.

Wenn ihr also einen einen zweiten, alternativen Durchlauf in Breath of the Wild machen wollt oder ein Kumpel einen eigenen Spielstand haben will, habt ihr Probleme. Denn dafür bleibt nur die Option "Neues Spiel" und wenn ihr das bestätigt, wird euer vorheriger Spielstand unwiderruflich überschrieben. Also Vorsicht!

Außerdem gibt es noch keine Angaben darüber, ob der kommende Hard Mode auf den laufenden Spielstand angewendet werden kann oder ob man dafür einen neuen Durchgang starten muss. Sollte letzteres der Fall sein, dürfte das einige Zocker in die Bredouille bringen.

Für dieses Problem gibt es allerdings eine recht simple Lösung: Erstellt einfach ein neues Nutzerprofil auf eurer Konsole. Auf der Wii U könnt ihr maximal 12 davon anlegen, auf der Switch sind es derer 8. Jeder Nutzer hat dann dementsprechend einen eigenen Speicherstand, der Nutzer hat Zugriff auf alle Inhalte und Spiele von sämtlichen anderen Nutzern auf dem jeweiligen System.

Beim Laden von Breath of the Wild fragt euch die Konsole dann, mit welchem Nutzer ihr spielen wollt, ihr wählt entsprechend aus und fertig. So könnt ihr - wenn auch ein wenig umständlich - mehrere Zelda-Spielstände auf eurer Konsole parken.

