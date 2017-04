Die Lost Woods könnt ihr in Zelda: Breath of the Wild eigentlich nur auf eine bestimmte Weise betreten. Ein Spieler hat nun jedoch eine neue, skurrile Methode entdeckt.

Spieler entdecken in Zelda: Breath of the Wild immer wieder kuriose Möglichkeiten.

Die Verlorenen Wälder sind ein Bereich auf der Karte von Zelda: Breath of the Wild, den ihr nur auf eine bestimmte Art und Weise betreten könnt. Zumindest dachten wir das, bis jüngst ein kreativer Spieler eine neue, außergewöhnliche Methode entdeckte.

Achtung: Wer die Verlorenen Wälder noch nicht kennt und sich die Überraschung nicht verderben lassen möchte, sollte aus Spoiler-Gründen jetzt nicht weiterlesen.

Die Verlorenen Wälder sind düster und neblig, weswegen ihr eigentlich eine Fackel verwenden und leuchtenden Flammen folgen müsst, um ins Innere vorzudringen und den Korok-Wald oder das Master Sword zu finden. Ein findiger Abenteurer trickste jedoch das Spiel mit einer neuen Methode aus. Für diese benötigt ihr einen gefällten Baum, das Stasis-Modul sowie das Segeltuch. Aber seht selbst:

How are you supposed to get through the Lost Woods again? #BreathOfTheWild #zsrbotw pic.twitter.com/jEhLStBgnJ — Swiffy22 ?????? (@Swiffy22) April 4, 2017

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Master Sword (Bannschwert) in den Verlorenen Wäldern findet: In unserem Guide verraten wir euch die Lösung. Weitere Tipps, Guides und wissenswerte Fakten findet ihr in unserem Special.

Spielt ihr noch The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Habt ihr bereits ähnliche Tricks ausprobiert?