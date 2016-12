Während wir Videospieler gerne so gut wie jedes Game als Kunstwerk bezeichnen, sind Entwickler ein ganzes Stück strenger mit sich selbst.





Gegenüber Culture.pl hat CD Projekts Story Director Marcin Blacha erklärt, warum The Witcher 3: Wild Hunt seiner Ansicht nach kein Kunstwerk ist:



"Ich habe schon an vielen solcher Diskussionen teilgenommen, wobei ich noch nie wirklich davon überzeugt war, denn um dir die Wahrheit zu sagen, weiß ich es eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass Spiele einen wichtigen Teil der Kultur darstellen - das ist unbestreitbar. Aber ob sie Kunst oder ein Teil davon sein können?"



"Ich schätze schon, aber nicht in wirklich großer Anzahl, also nicht jedes Spiel ist ein Kunstwerk... Und es gibt Fälle, in denen ein Spiel ein Kunstwerk oder fast ein solches ist. Doch bei einem Spiel wie The Witcher, finde ich es nicht so. Aber es gibt Künstler, die sich durch die Erschaffung von Spielen ausdrücken. Es ist eine ähnliche Ausdrucksform wie das Malen eines Bildes oder Schreiben eines Gedichts."



"Film oder Visual Arts sind anders als Spiele - sie werden von Anfang an bis zum bitteren Ende gesteuert," erzählt Blacha weiter. Er ergänzt, dass bei Videospielen die Künstler Scriptwriter seien, während es der Spieler ist, der letztlich den Regisseur darstellt.



"Es ist ein kontroverses Thema und ich fühle mich nicht kompetent genug, um es zu besprechen, aber ich sehe schon einen bestimmten klaren Unterschied zwischen Bergman-Filmen - wie Wild Strawberries - und einem Spiel. Erstens ist ein Spiel nicht mit der Intention gestaltet worden, ein Kunstwerk zu sein. Und zweitens haben wir einen Spieler, der die endgültigen Entscheidungen trifft wie ein Spiel abläuft."