Cosplayer haben sich zusammengetan, um einen bemerkenswerten Kalender zu The Witcher 3: Wild Hunt zu erstellen.

Und der ist nicht nur NSFW (also not-safe-for-work, sollte also nicht am Arbeitsplatz begutachtet werden), sondern auch beeindruckend gut!



Hier mal ein paar Auszüge:































Maul Cosplay hat The Witcher 3: Wild Hunt hierbei zum Leben erweckt. Der Herr, der auch als Ben bekannt ist, wird von CD Projekt selbst auch als Promo-Modell für Geralt eingesetzt - wir sind bei diesem Kalender also sehr nahe an der Vision der Entwickler dran.



Solltet ihr euch den The Witcher Cosplay Calendar 2017 kaufen wollen, dann seid gewarnt, dass ihr "Nippel, sowohl männliche als auch weibliche vertragen können," solltet.



"Dieses Produkt beinhaltet (ebenfalls wie das Spiel) heiße und erotische Fotografie," heißt es auf der Website - also nur damit ihr Bescheid wisst.