CD Projekt RED macht The Witcher 3 fit für die Xbox One X und die PS4 Pro. Entsprechende Patches sind aktuell in Arbeit.

The Witcher 3 zählt zum Spielelineup der Xbox One X.

CD Projekt RED arbeitet an Patches, die The Witcher 3: Wild Hunt für die Xbox One X und die PS4 Pro optimieren. Bereits auf der E3 2017-Pressekonferenz von Microsoft wurde das Action-RPG als eines der "Xbox One X Enhanced"-Spiele vorgestellt (via Eurogamer).

Fans mutmaßten daraufhin, CD Projekt RED bevorzuge zukünftige Xbox One X-Besitzer, während Spieler mit einer PS4 Pro leer ausgehen würden. Noch im vergangenen Herbst erklärte der The Witcher 3-Entwickler nämlich, dass man aktuell keine Ressourcen habe, um Wild Hunt auf der PS4 Pro mit optischen Verbesserungen auszustatten, da man sich auf Cyberpunk 2077 und Gwent konzentrieren wolle. Solchen Spekulationen widersprach CD Projekt RED jedoch via Twitter.

Details zu den Xbox One X- und PS4 Pro-Patches für The Witcher 3 will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen. Wir gehen davon aus, dass das Spiel auf der Microsoft-Konsole in nativer 4K-Auflösung läuft, während bei der PS4 Pro das "Checkerboard" genannte Upscaling-Verfahren zum Einsatz kommen dürfte.