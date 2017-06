"Alzur's Legacy" ist der Titel eines geplanten 30-minütigen Fan-Films, der bei einigen begeisterten polnischen Indie-Filmemachern entsteht. Im Mittelpunkt steht aber nicht Hexer Geralt, sondern sein Kollege Lambert.

Lambert aus Alzur's Legacy

Alzur's Legacy ist der Titel eines geplanten Fan-Films zur The Witcher-Reihe, der bei einer Gruppe sehr leidenschaftlicher Indie-Filmemacher entsteht und uns die Wartezeit bis zur geplanten Witcher-Serie auf Netflix versüßen könnte.

Fertig ist das Projekt, das uns am Ende 30 Minuten vor dem Bildschirm fesseln will, aber lange nicht. Auf Indigogo haben die polnischen Macher eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, die bis zum Finanzierungsziel von 15.000 US-Dollar noch viele Unterstützer braucht.

Szenen aus dem düsteren Fantasy-Fanstreifen gibt es aber jetzt schon zu sehen - und die sehen dank professioneller Crew, hübschen Mittelalter-Kostümen und glaubwürdigem Cast sehr beeindruckend aus.

Der bärtige Weißhaarige, der in den Videos in der Taverne feiert und irgendwelchen Bauernlümmeln an den Kragen packt (und optisch ein bisschen an Mads Mikkelsen erinnert), ist aber nicht Geralt, sondern sein Hexer-Kollege Lambert.

Lambert, den wir aus Andrzej Sapkowskis Büchern kennen und aus The Witcher 3 vermutlich als saufendes Poltermaul in Erinnerung behalten haben, übernimmt die Hauptrolle in Alzur's Legacy. Die Geschichte des Films setzt ein halbes Jahrhundert nach dem Pogrom in Riva an. Kaer Morhen, die alte Festung der Hexer im bergigen Norden, wird angegriffen. Kurz danach wird eine junge Zauberin beschuldigt, den legendären Alzur's Almanach aus der Magierschule Aretuza gestohlen zu haben. Triss Merigold heftet sich an ihre Fersen und trifft in einem Gasthaus schließlich auf den Barden Rittersporn und den Hexer Lambert.

Die Macher haben bereits 2015 auf der polnischen Crowdfundig-Plattform Polak Potrafi nach Unterstützern für Alzur's Legacy gesucht. Jedoch hätten sie realisiert, dass ihr Projekt zunehmend gewachsen sei und deshalb mehr Ressourcen nötig seien, wie es auf Indiegogo heißt.

