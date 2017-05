Update:

Mittlerweile haben wir auch Markus Pfeiffer (auch bekannt als deutsche Stimme von Adam Brody, Colin Farrell und Luke Wilson) erreicht, der uns via Mail exklusiv versicherte, dass er weiterhin "großes Interesse" daran habe, die deutsche Stimme von Geralt zu bleiben. Bislang sind die Macher der Netflix-Serie noch nicht auf ihn zugekommen, falls er aber kontaktiert werden sollte, will er es uns wissen lassen.

Originalmeldung:

Vor ein paar Tagen platzte endlich die Bombe und es wurde bekannt, dass das Witcher-Franchise als großangelegte Netflix-Serie aufgezogen werden soll. Den ersten Wermutstropfen mussten Fans aber schon in Kauf nehmen, als die Entwickler von CD Projekt RED bestätigten, dass sie selbst nicht an der Serie beteiligt sind. Und auch Doug Cockle, Synchronsprecher von Witcher-Star Geralt, ist nicht mit dabei.

Er würde aber gern! Das ließ Cockle Fans auf Twitter wissen, die sich bei ihm erkundigten, ob er denn seine Paraderolle wieder aufleben lassen darf.

@rebeccajbaum I can categorically deny any current involvement in #witcher on #netflix. Though I would love to be involved! So tell em you want me in it!!