Titanfall 2 wird sich in den kommenden Monaten auch weiterhin verkaufen, ist EA überzeugt.





Titanfall 2 war nicht der kommerzielle Hit, den sich Electronic Arts erhoffte, was aber nicht heißt, dass man das Franchise abschreibt:



"Wir betrachten es zu diesem Zeitpunkt nicht als Minderleistung," so CEO Andrew Wilson während des aktuellsten Quartalsbericht. "Was wir als Organisation gezeigt haben ist, dass wir großartige Spiele für viele Monate und oft auch viele Jahre verkaufen können."



Um diese Aussage zu bestätigen, brachte Wilson Battlefield 4 als Beispiel an, das sich jahrelang verkaufte und noch bis zum Launch von Battlefield 1 eine gesunde Spielerbasis besaß.



"Wir denken über Titanfall also, dass wir eines der besten Spiele dieses Jahres haben und bestimmt auch eines der besten Spiele in dieser Konsolengeneration."



"Und wir haben ein Entwicklerteam, das unglaubliche Erfahrung und Hingabe besitzen, die Community zu unterstützen und wir erwarten, dass die Community über das kommende Fiskaljahr wachsen wird."