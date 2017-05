Ubisoft hat eine kostenlose Testphase für den MMO-Shooter The Division angekündigt, die bereits morgen, am 4. Mai 2017, starten soll.

The Division ist auf den Konsolen bis zum 8. Mai gratis spielbar.

Wer sich noch nicht ins verschneite Manhattan des Ubisoft-Shooters The Division getraut hat, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu, doch mal einen Fuß in die Häuserschluchten zu setzen. Ab morgen, den 4. Mai 2017 um 9 Uhr morgens, startet Ubisoft nämlich eine Testphase, die euch dazu einlädt, The Division kostenlos auf PS4, Xbox One und dem PC zu spielen.

Während die Gratis-Testphase für PC-Spieler erst morgen um 19 Uhr beginnt und am 7. Mai um 22 Uhr endet, dürfen Konsolen-Besitzer bis zum 8. Mai um 9 Uhr spielen.

Innerhalb dieses Zeitraums habt ihr vollen Zugang zum Spiel. Kauft ihr The Division nach der Gratis-Testphase, wird euer Fortschritt automatisch auf die Vollversion übertragen. Während der Testphase gibt Ubisoft in den digitalen Stores aller Plattformen zusätzlich Rabatte auf die Standard- und Gold-Edition von The Division.

Die Gratis-Trial-Version, die uns sechs Stunden oder bis Level 8 spielen lässt, wird innerhalb der Testphase ausgesetzt und tritt danach wieder in Kraft.

Nehmt ihr daran teil?