Microsoft hat die Xbox Games with Gold für August bekannt gegeben. Zum Lineup gehören unter anderem Trials Fusion und Bayonetta.

Wie jeden Monat erhalten Xbox One- und 360-Besitzer mit einer Gold-Mitgliedschaft auch im August 2017 kostenlose Spiele. Das kommende Xbox Games with Gold-Lineup umfasst Slime Rancher, Trials Fusion, Bayonetta und Red Faction: Armageddon. Xbox One-Besitzer können dank Abwärtskompatibilität alle vier Titel spielen, an 360-Besitzer richten sich hingegen die beiden letztgenannten.

Das Xbox Games with Gold-Lineup für den August 2017

Slime Rancher (1. bis 31. August für Xbox One)

Trials Fusion (16. August bis 15. September für Xbox One) / zum GamePro-Test

Bayonetta (1. bis 15. August für Xbox One, Xbox 360) / zum GamePro-Test

Red Faction: Armageddon (16. bis 31. August für Xbox One, Xbox 360) / zum GamePro-Test

Xbox Live Gold-Mitglieder bekommen noch bis zum 31. Juli Grow Up sowie LEGO Pirates of the Caribbean und bis zum 15. August Runbow. Weitere Informationen entnehmt ihr unserer News zum Xbox Games with Gold-Lineup für Juli.

Wie gefällt euch das kommende Games with Gold-Lineup?