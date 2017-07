Das Kampfspiel Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers war für Capcom ein Testballon, um zu sehen, wie gut sich Spiele für die Nintendo Switch verkaufen. Und offenbar übertrafen die Verkaufszahlen die eigenen Erwartungen, weswegen der Hersteller nun weitere Switch-Umsetzungen plant. Das berichtet zumindest der Wall Street-Journalist Takashi Mochizuki.

Demnach kommt Ultra Street Fighter 2, das am 25. Mai 2017 erschien, innerhalb von drei Monaten weltweit auf über 450.000 verkaufte Einheiten. Capcom bereite nun "mehrere Switch-Versionen" anderer Spiele vor. Konkrete Infos dazu gibt Mochizuki aber nicht.

