Gordon Hunt, der Director, der am Uncharted-Franchise arbeitete und der Vater von Schauspielerin Helen Hunt ist, verstarb im Alter von 87 Jahren.

Helen Hunt berichtete The Hollywood Reporter, dass ihr Vater Samstag-Nacht in seinem Zuhause in Sherman Oaks in Kalifornien verstorben ist, nachdem er einige Zeit an Parkinson litt.



Natürlich blieb das von den Schauspielern, die in Uncharted mitspielten nicht unbemerkt und so meldeten sich Nathan Drake-Darsteller Nolan North und Elena-Sprecherin Emily Rose via Twitter zu Wort, um an den Herrn zu erinnern.

Heartbroken. Love him so much.

Deeply grieved that my friend & mentor #gordonhunt has left us. Everything I have of this career I owe to him. https://t.co/zXlLqRHLJc — Emily Rose (@EmilyroseLA) 20. Dezember 2016

"Mein Herz ist gebrochen," schreibt North. "Ich liebe ihn so sehr."



Rose twitterte, "Ich bin zutiefst betrübt, dass uns mein Freund und Mentor Gordon Hunt verlassen hat. Meine gesamte Karriere habe ich ihm zu verdanken,".



Auch Amy Hennig, die einst am Uncharted-Franchise als Autorin mitwirkte, gab ihre Kondolenzen über Twitter bekannt:

It's impossible to overstate the impact Gordon had on so many lives. I am endlessly grateful for his friendship and guidance. <3 to you Em https://t.co/pJR3B8uaBX — Amy Hennig (@amy_hennig) 21. Dezember 2016

"Es ist unmöglich den Einfluss von Gordon auf so viele Leute übertrieben darzustellen. Ich bin unendlich dankbar für seine Freundschaft und Hilfe."



Hunt arbeitete für das Animations-Unternehmen Hanna-Barbera und führte dort das Voice Department, bei dem er an Shows wie The Flintstones, Scooby-Doo, The Jetsons und anderen mitwirkte.



Er leitete auch Episoden der Live-Action-Serien Coach und Frasier an und arbeitete an Theaterstücken wie My Fair Lady und Camelot. Schauspielerei unterrichtete Mr. Hunt ebenfalls ganze 40 Jahre lang. Zu seinen Schülern zählten neben Helen Hunt auch Jimmy Fallon und Jonathan Banks (bekannt aus Breaking Bad und Better Call Saul).