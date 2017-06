Spielt sich die Standalone-Erweiterung zu Uncharted 4: A Thief's End auch wie das Hauptspiel? Mit acht Minuten Gameplay zu The Lost Legacy könnt ihr euch nun ein eigenes Bild machen.

Seht umfangreiches Gameplay zu Uncharted: The Lost Legacy.

Auf der E3-Konferenz von Sony wurde schon ein neuer Story-Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy enthüllt, der uns das Abenteuer von Chloe Frazer und Nadine Ross etwas näher bringt. Wer aber auch wissen will, ob sich die Uncharted 4: A Thief's End-Erweiterung auch wie das Hauptspiel anfühlen wird, darf sich jetzt neues Gameplay zum DLC anschauen.

Im Anschluss an das Event wurde dann auch echtes Gameplay zu The Lost Legacy gezeigt, YouTuber RajmanGaming HD hat die Spielszenen für uns gesichert. In den acht Minuten, die es zu sehen gibt, bekommt ihr eine gute Vorstellung davon, wie es ist, mit Chloe durch de Dschungel von Indien zu kraxeln und Feinde auf's Korn zu nehmen.

Uncharted bleibt Uncharted und das ändert sich wohl auch in der Standalone-Erweiterung von The Lost Legacy nicht. Nathan Drake wird übrigens nicht im Spiel vorkommen, auch nicht in einer Cameo-Szene. Damit müssen wir leben.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August für PS4.