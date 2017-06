Mit einem neuen Trailer zur Uncharted 4-Erweiterung The Lost Legacy erfahren wir neue Hintergründe zur Story und bekommen ein paar frische Spielszenen zu Gesicht.

Uncharted: The Lost Legacy verabschiedet die beliebte PlayStation-Marke.

Mit Uncharted: The Lost Legacy bekommt das Uncharted-Franchise noch einen letzten großen Auftritt auf der PS4 spendiert. Ein neuer Trailer, der im Rahmen der E3-Konferenz von Sony gezeigt wurde, zeigt neue Spielszenen, verrät Hintergründe zur Story und kündigt auch das Comeback des Jeeps an, der uns schon in Uncharted 4: A Thief's End begleitet hat.

In der Standalone-Erweiterung übernehmen die bisherigen Nebencharaktere Chloe Frazer und Nadine Ross das Ruder und suchen in Indien nach dem "Stoßzahn des Ganesha". The Lost Legacy spielt ein halbes Jahr nach Uncharted 4 und soll laut den Entwicklern das bisher größte Uncharted-Level bieten, das sie je gebaut haben.

Das schlägt sich offenbar auch in der Spieldauer nieder, denn womöglich wird die Erweiterung umfangreicher als die meisten DLCs. Bis zu zehn Stunden könnte das letzte Uncharted-Abenteuer der Naughty Dog-Entwickler dauern. Das hat aber auch seinen Preis, Uncharted: The Lost Legacy wird zum Release 39,95 Euro kosten.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 22. August für die PS4.