Wie Neil Druckmann in einem Interview angab, habe Horizon Zero Dawn in seinen Augen neue Grafik-Standards gesetzt. Das will Naughty Dog mit The Last of Us 2 nun toppen.

Horizon Zero Dawn erschien am 28. Februar 2017 für die PS4.

Guerilla Games' Action-RPG Horizon Zero Dawn beeindruckte mich optisch genau so sehr wie Naughty Dogs Schatzjäger-Abenteuer Uncharted 4: A Thief's End. Während beide PS4-Exklusivtitel für mich rein grafisch auf einem Level sind, hat Horizon Zero Dawn für Neil Druckmann neue Grafik-Standards gesetzt.

Das gibt der The Last of Us: Part 2-Director in einem Gespräch (via Wccftech) mit Guerrilla Games' Managing Director Hermen Hulst zu verstehen. Im gleichen Atemzug äußert Druckmann seinen Wunsch, die grafische Pracht von Horizon mit The Last of Us: Part 2 übertreffen zu wollen (im Video ab Minute 11:30):

"Die Grafik ist atemberaubend. Dabei denke ich nicht einmal an grafische Inszenierung, weil ich das Gefühl habe, wirklich in einem Wald zu sein. Ich bin in dieser dicht bewachsenen Umgebung und denke so etwas wie: 'Wie haben sie nur so viel Laub, eine solche Dichte in ein Open World-Spiel eingebaut?' [...]"

"Du kannst davon ausgehen, dass ich zu meinem Team gehe und so etwas sage wie: 'Okay, das ist jetzt der Standard. Wir müssen das übertreffen.' [...]."

The Last of Us: Part 2 ist für die PS4 in Entwicklung. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Was denkt ihr über Druckmanns Aussage?