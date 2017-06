The Last of Us 2 ist nicht auf der E3 2017 vertreten. Den Grund dafür nennt nun Creative Director und Autor Neil Druckmann.

The Last of Us 2 ist nicht auf der E3 2017 vertreten, Entwickler Naughty Dog fokussiert sich auf Uncharted: The Lost Legacy.

God of War, Days Gone oder Spider-Man - im Rahmen seiner E3 2017-Pressekonferenz bereitete Sony vielen kommenden PS4-Exklusivspielen die große Bühne. Auf The Last of Us: Part 2 mussten Fans allerdings verzichten. Creative Director Neil Druckmann zufolge liegt dies aber nicht daran, dass man Neuigkeiten zum Spiel zurückhalten wolle. Ganz im Gegenteil.

Auf Twitter schreibt Druckmann:

"Glaubt mir, wir freuen uns ungemein darauf, euch mehr von Ellies und Joels zweiter Reise zu zeigen, aber aktuell stehen Chloe und Nadine im Rampenlicht"

Demnach will sich Naughty Dog vorerst auf Uncharted: The Lost Legacy konzentrieren. Nachdem Abenteurer Nathan Drake in Uncharted 4: A Thief's End in den Ruhestand wechselte, übernehmen Chloe Frazer und Nadine Ross in The Lost Legacy. Fans kennen die beiden aus Uncharted 2 und Uncharted 3 beziehungsweise Uncharted 4.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August 2017 für PS4. Am selben Tag startet übrigens auch die Gamescom 2017. Womöglich nutzt Sony die Spielemesse, um ein letztes Mal die Werbetrommel für The Lost Legacy zu rühren. The Last of Us 2 könnte wiederum auf der PlayStation Experience im Dezember vorgestellt werden - im Rahmen dieses Events erfolgte im vergangenen Jahr auch die Ankündigung von The Last of Us 2 samt Trailer.