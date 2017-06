Das jüngste Update zu The Last of Us 2 dreht sich um ein Schwein, das sich im Motion-Capture-Studio des postapokalyptischen Sequels herumtreibt.

Auf neues Bildmaterial zu The Last of Us 2 müssen wir uns noch länger gedulden.

Auf der E3 2017 gänzte The Last of Us: Part 2 mit Abwesenheit und das auch mit gutem Grund. Denn wie uns Game Director Neil Druckman daran erinnerte, liegt der momentane Fokus der Naughty Dog-Entwickler auf Uncharted: The Lost Legacy. Das Team könne es aber kaum noch erwarten, uns mehr über das zweite Abenteuer von Joel und Ellie zu verraten. Vielleicht erfahren wir dann auch, was es mit diesem Schwein auf sich hat.

Mehr: The Last of Us - Cosplayer fährt für die perfekten Joel-Bilder extra nach Tschernobyl

Gestern gab es von Druckmann nämlich ein kleines Update zu den Arbeiten an The Last of Us 2. Via Twitter teilte er ein Foto von einem Schwein, das offenbar für Motion-Capture-Aufnahmen gebraucht wird.

Today's mocap session is off to a great start. pic.twitter.com/R9xg7XZN7H — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 27, 2017

Nun stellt sich die Frage, ob das Schwein stellvertretend für die Allesfresser im Spiel genutzt wird oder ob wir hier möglicherweise ein Tier sehen, das in der Story von The Last of Us 2 in irgendeiner Form eine wichtige Rolle einnimmt. Vielleicht ist das Schwein aber auch nur ein Haustier, das jemand zur Arbeit mitgebracht hat.

Halley Gross, die als Autorin für The Last of Us 2 fungiert und auch schon an Westworld mitgeschrieben hat, zeigt sich jedenfalls sehr begeistert von dem leider namenlosen Schwein.

Guys guys guys guys guys! pic.twitter.com/lppLjpyEM8 — Halley Gross (@Grosstastic) June 27, 2017

The Last of Us: Part 2 hat noch keinen festen Release-Termin.