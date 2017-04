Shannon Woodward, die durch die Westworld-Serie auf HBO bekannt wurde, wird auch in The Last of Us 2 mitspielen.

Bekommen Joel und Ellie eine neue Freundin oder eine neue Feindin?

Dass die Arbeiten an The Last of Us: Part 2 in vollem Gange sind, wissen wir spätestens seit dem Blick hinter die Kulissen, den uns Ellie-Schauspielerin Ashley Johnson gegeben hat, als sie gerade durch das Motion Capture-Studio turnte. Jetzt bekommen wir einen erneuten Vorgeschmack auf das Spiel gewährt und erfahren zudem von der Verstärkung des Schauspielerteams.

Mehr: The Last of Us 2 - Gab es schon im letzten Sommer Hinweise auf die Story?

Shannon Woodward, die viele von euch in ihrer Rolle als Elsie in der HBO-Serie Westworld kennen, stößt zum The Last of Us-Sequel hinzu und wird eine nicht näher bekannte Rolle übernehmen. Das lässt zumindest der Tweet vermuten, der Woodward im Motion Capture-Kostüm an der Seite von Game Director Neil Druckmann zeigt.

I am embarrassingly over-excited here because I'm peaking. @Neil_Druckmann is letting me act in The Last Of Us:Part II . ?? pic.twitter.com/XJUXxSlue7 — shannonwoodward (@shannonwoodward) April 7, 2017

Offenbar scheint sich Woodward sehr über ihre Engagement in der pilzverseuchten Post-Apokalypse zu freuen, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass sie ein Herz für Naughty Dog hat.

Von Darsteller Troy Baker fehlt hingegen weiterhin jede Spur. Ob das vielleicht etwas über das Schicksal von Joel aussagt?

The Last of Us: Part 2 ist derzeit für die PS4 in Entwicklung und hat noch keinen festen Releasetermin.