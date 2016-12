Die Macher von Life is Strange arbeiten derzeit an dem Action-Rollenspiel Vampyr, das jetzt trailert.

Dr. Jonathan Reid - so heißt die Hauptfigur von Vampyr - ist ein Vampir, der während Zeiten der Spanischen Grippe in London sein Unwesen treibt und gerne Menschen aussaugt... im wahrsten Sinne des Wortes.



Und obwohl er so blutrünstig unterwegs ist, versucht er ein halbwegs normales Leben zu führen und als Doktor denjenigen zu helfen, die an der Grippe erkrankt sind.



Vampyr soll 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.