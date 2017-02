Natürlich muss hier eine Spoiler-Warnung an all jene ausgesprochen werden, die das Ende gerne noch selbst erleben würden.

Der neueste Patch für Watch Dogs 2 ist 10GB groß und bringt nicht nur Bugfixes, neue Kleidung und ein paar Anpassungen ins Spiel, sondern bereitet das Game für den kommenden Zusatzinhalt vor.



Im Grunde bleibt das Ende von Watch Dogs 2 dabei dasselbe, es wird lediglich um einen Dialog erweitert. Im obigen Video beginnt der hinzugekommene Part bei 2:15.



Es wird gesagt:



Man 1: Wie viel davon ist Übertreibung? Ist es wirklich global gegangen?



Man 2: Es poppen überall neue Dedsec-Zellen auf. Im Mittleren Osten, Südamerika, Europa. Und nicht nur das. Wir können nicht mal mit den ganzen neuen Hacktivist-Gruppen mithalten.



Man 1: In Ordnung. Mach den Anruf.



Man 2: Bist du sicher?



Man 1: Mach es.



Und dazu kommen Koordinaten, die beim Eintragen in Google Maps nach Brixton in London führen.



Nun fragt man sich, ob die Location an einen Ort im DLC oder sogar direkt zum neuen Setting von Watch Dogs 3 führt. Feststeht eigentlich, dass der kommende DLC für Watch Dogs 2 in San Francisco spielt, daher spekulieren einige, dass wir hier vielleicht tatsächlich einen ersten Hinweis auf Watch Dogs 3 erhalten.



Auf Nachfrage sagte ein Ubisoft'ler: "Das Production-Team wollte dem Ende der Kampagne ein kleines Extra hinzufügen, um die Watch Dogs Lore zu erweitern und auf die potentielle Zukunft von DedSec hinzuweisen."