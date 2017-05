Auch im Juni könnt ihr euch auf Xbox One und Xbox 360 einige Spiele kostenlos herunterladen, darunter Watch Dogs und Assassin's Creed 3.

Das sind die Games with Gold im Juni 2017.

Es dauert zwar noch eine knappe Woche, bevor der Juni beginnt, schon jetzt sind aber die kostenlosen Games with Gold für diesen Monat bekannt.

Sowohl auf der Xbox One als auch der Xbox 360 könnt ihr euch auch im Juni einige Gratis-Games auf eure Festplatten laden. Auf der Xbox One sind dies das Jump&Run SpeedRunner und das Multiplayer-DLC-Pack für Phantom Dust. Diese Inhalte sind den ganzen Juni lang verfügbar. Vom 16. Juni bis zum 15. Juli steht außerdem Ubisofts Watch Dogs zum kostenlosen Download bereit.

Auf der Xbox 360 ist in der ersten Monatshälfte Assassin's Creed 3 im Games with Gold-Programm, ab dem 16. Juni dann das Rollenspiel Dragon Age: Origins. Nachfolgend findet ihr noch einmal alle Titel in der Übersicht.

Die Xbox Games with Gold im Juni

Xbox One

Speedrunners (1.-30. Juni)

Phantom Dust Multiplayer DLC Pack (1.-30. Juni)

Watch Dogs (16. Juni bis 15. Juli) / Zum GamePro-Test

Xbox 360