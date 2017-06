"Wenn Konsolen so leistungsfähig wären, wie es PCs heute sind, würden wir ganz andere Spiele sehen", sagt Hazelight-Gründer und A Way Out-Entwickler Josef Fares.

A Way Out sieht auch auf PS4 und Xbox One gut aus.

A Way Out konzentriert sich voll und ganz auf die Kooperation von zwei Spielern. Wir können den neuen Hazelight-Titel überhaupt nicht allein zocken. Der Gründer des Studios – Josef Fares spricht in einem Interview mit Engadget ausführlich über den ungewöhnlichen Ansatz, der auch bewusst auf Online-Matchmaking verzichtet. Dabei bemängelt er die Leistungsfähigkeit der aktuellen Konsolengeneration und weist auf die PS4 hin, mit deren Hilfe er A Way Out präsentiert.

"Willst du die ehrliche Wahrheit? Diese Maschine ist nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Das ist wie ein fünf Jahre alter PC. "

"Wenn Konsolen so leistungsfähig wären, wie es PCs aktuell sind, würden wir ganz andere Spiele sehen. Den Großteil der Arbeit, die Entwickler leisten, ist, ihre Spiele auf Konsolen zum Laufen zu bringen."

Über die PS4 Pro sowie die angekündigte Xbox One X verliert Josef Fares bemerkenswerterweise aber kein Wort. A Way Out soll Anfang 2018 erscheinen, und zwar für PS4, Xbox One und PC.

Wie steht ihr zu diesen Aussagen?

