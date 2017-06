Das neue Projekt der Brothers: A Tale of Two Sons-Macher von Hazelight Studios trägt den Namen A Way Out und zeigt sich in einem neuen Trailer. Dabei handelt es sich um ein Koop-Spiel, in dem wir aus einem Gefängnis ausbrechen müssen.

A Way Out ist das neue Spiel von Hazelight.

Hinter dem Namen Hazelight Studios verbirgt sich das Kernteam von Brothers: A Tale of Two Sons. Der einschlägige Erfolg des Indie-Abenteuers verhalf Creative Director und Writer Josef Fares schließlich dazu, mit Hazelight ein eigenes Studio aus dem Boden zu stampfen und unter Publisher EA an einem brandneuen Spiel zu werkeln.

Das erste Projekt des 25-köpfigen Teams haben wir während der Video Game Awards 2014 bereits in einem kurzen Teaser-Trailer zu Gesicht bekommen. Darin sehen wir zwei Männer, die in einem fahrenden Zug in den Sternenhimmel blicken. Ihr erinnert euch vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Denn danach ließen sich die Macher keinen einzigen Informationsfetzen mehr zu ihrem neuen Spiel entlocken.

A Way Out - Prison Break als Koop-Abenteuer

Jetzt wissen wir endlich mehr. Hazelight Studios erstes Spiel heißt A Way Out und ist ein reines Koop-Spiel, das sowohl online als auch offline auf der Couch spielbar ist. Ziel ist es, zusammen mit einem Freund aus einem Gefängnis auszubrechen. Jeder Spieler steuert je einen Ausbrecher. Beide müssen zusammenarbeiten, um aus dem Gefängnis zu entkommen und nach dem Ausbruch nicht erwischt zu werden.



Was als nervenaufreibender Gefängnisausbruch beginnt, soll sich zu einem emotionalen Abenteuer entwickeln, heißt es dazu in der Videobeschreibung zum offiziellen Trailer. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

A Way Out erscheint Anfang 2018 für PS4, Xbox One und den PC. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Was sagt ihr zu A Way Out?