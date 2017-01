Aus und vorbei, heißt es für Devil's Third Multiplayer-Part - der Shooter, den keiner wollte.

Nintendo gab bereits im Juni bekannt, dass man die Server von Devil's Third abschalten werde, während die Golden Egg-Währung des Spiels schon ab 27. Juni nicht mehr käuflich erwerbbar war. Die Meldung "Vorbereitung für Wartungsarbeiten. Keine neuen Kämpfe können ausgetragen werden" findet man übrigens schon seit dem 28. Dezember vor.

"RIP Devil's Third - die Server sind jetzt offiziell offline," schreibt ein trauriger (?) User.



Den Einzelspieler-Part von Devil's Third könnt ihr aber nach wie vor zocken.



Erschienen ist das Game erst am 4. August 2015 - der Mehrspieler war also gerade mal eineinhalb Jahre online.