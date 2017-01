Tschüss, liebe Wii U. Du hast uns sehr viele tolle Spiele-Stunden eingebracht. Danke dafür.





Über Nintendos offizielle Webseite erfahren wir, dass die Produktion der Wii U in Japan offiziell ein Ende gefunden hat.



Etwas über vier Jahre lebte die jüngste Nintendo Konsole, während ihr letzter großer Auftritt am 3. März mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild stattfinden wird. Danach sollen keine weiteren großen Titel mehr für das Gerät erscheinen.



Die Nintendo Switch geht am selben Tag wie Zelda an den Start und wird sich hoffentlich zu einem größeren Erfolg als die Wii U entwickeln... wobei das, angesichts der schwachen Verkaufszahlen der Wii U, nicht mal schwierig sein dürfte.