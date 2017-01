Wer ist heute das traurigste technische Gerät der Welt? Es ist die Wii U.





Aber immerhin plant Nintendo keinen Move, wie ihn Microsoft einst bei der ersten Xbox durchzog. Soll heißen, Wii U-Spiele werden auch weiterhin angeboten.



"Aus dem First-Party-Standpunkt heraus gibt es keine neuen Entwicklungen, die nach dem Launch von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommen werden. Wir befinden uns wirklich am Ende des Lebenszyklus der Wii U," teilt Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime gegenüber Polygon mit.



Neben weiterhin angebotenen Wii U-Spielen, werden auch die Online-Services für Spiele wie Splatoon und Mario Kart nicht eingestellt.



Reggie gab auch noch einen Kommentar zum allgemeinen Gefühl für die Wii U ab:



"Selbst heute, wenn ich die Leute frage, 'um was ging es bei der Wii U eigentlich?,' erhalte ich viele verschiedene Antworten. Wie das Geschäft gehandhabt wurde, das war einfach nicht gut."