Oder Goodbye. Je nachdem wie man die Wii U-Story auffasst.





Die Gesamtverkaufszahlen der Wii U wurden auf den aktuellsten Stand (Dezember 2016) gebracht und belaufen sich somit ganz offiziell auf 13,56 Millionen.



Da die Produktion der Konsole offiziell eingestellt wurde, wird sich diese Zahl wahrscheinlich auch nicht mehr allzu stark verändern.



Im Vergleich mit anderen Nintendo Hardware-Produkten, schneidet die Wii U am schlechtesten ab. Selbst der GameCube verkaufte sich öfter: Das Gerät bringt es auf 21,74 Millionen.



Der Nintendo DS hält hingegen tapfer den zweiten Platz der am besten verkauften Hardware. Mit 154,02 Millionen verkauften Einheiten platziert sich der Handheld hinter der PS2.



Wii U-Software wurde 96,52 Millionen mal verkauft, mit einer Attachrate von 7.1 pro Konsole, was sogar ganz gut ist. Allerdings haben sich bei keiner Nintendo-Konsole bislang weniger als 200 Millionen Software-Einheiten verkauft.



Die Nintendo 3DS Hardware-Verkäufe stehen derzeit bei 65,3 Millionen und 320,96 Millionen verkauften Software-Titeln.



Und zu guter Letzt die Top 10 der verkauften Wii U Software: