Nach der Meldung, dass die Wii U-Produktion in Japan eingestellt wurde, kommt die Bestätigung vom Aus jetzt auch von Nintendo.





Nintendo of America gab ein Statement heraus und bestätigte, dass die Wii U-Produktion weltweit offiziell beendet wurde.



Zuletzt haben wir auf der japanischen Wii U-Seite die Meldung gelesen, dass die Produktion innerhalb Japans eingestellt wurde. Doch wie wir jetzt wissen, gilt der Stopp auch für alle anderen Territorien.



Der Nachfolger, also die Switch, erscheint bereits am 3. März.