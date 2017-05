Am 7. Juni wollen wir mit drei von euch gemeinsam streamen! Gespielt werden soll Wipeout, auf der PS4 und in der Ur-Fassung, das Spiel und 50 Euro PSN-Guthaben gibt’s obendrauf!

Reifen weg, Antigrav-Booster und Waffensysteme aktivieren! Die Wipeout-Serie steht seit 1995 für schnelle, unkonventionelle Rennen. Der neueste Teil, die Wipeout Omega Collection, erscheint am 7. Juni - und wir wollen sie mit euch zocken!

Drei Community-Zocker haben am 7. Juni ab 15:00 Uhr die Chance, in unserer Gaming Area in München die Omega Collection auf der PS4 zu spielen und im Anschluss gemeinsam mit unserem Rennspielmeister Tobi zwei Stunden lang live auf Facebook zu streamen!

Als besonderes Highlight planen wir außerdem, auch in der Urfassung Wipeout die Gleiter starten zu lassen: eine Stunde lang streamen wir den Serienvater von 1995, eine Stunde lang den neuesten Spross von 2017.

Mitmachen, Spiel & PSN-Guthaben gewinnen

Um sich für das Event zu bewerben, wollen wir nur die richtige Antwort auf unsere Frage wissen, die lässt sich mit dem Trailer zur Omega Collection aber problemlos beantworten. Wem Zocken und ein bisschen Live-Ruhm nicht reicht, für den haben wir als kleinen Anreiz außerdem das Spiel sowie eine PSN-Guthabenkarte mit 50€ parat.

Die Auswahl unserer Gäste läuft bis zum 4. Juni um 23:59 Uhr, die drei Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Aus Gründen der Fairness bitten wir außerdem darum, wirklich nur mitzumachen, wenn die Teilnahme sicher ist.

Sollte ein gezogener Teilnehmer nicht könnten, ziehen wir nach, Spiel und Guthabenkarte gibt's dann aber nur für den neu rekrutierten Gewinner.

Jetzt bewerben: Mit Tobi und Wipeout auf die Rennstrecke