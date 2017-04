Die futuristischen Racer der Wipeout-Reihe gehören zu den besten Spielen auf der ersten PlayStation, daher war es nur eine Frage der Zeit, bis Sony sich dazu entscheidet, die Reihe wieder zurückzuholen. Auf der PlayStation Experience 2016 war es dann soweit und die Wipeout Omega Collection wurde enthüllt.

Die Remaster-Sammlung beinhaltet überarbeitete Versionen von Wipeout HD, Wipeout Fury und Wipeout 2048. Glücklicherweise wird die Collection aber kein reiner Download-Titel, sondern bekommt auch einen Retail-Release spendiert. Das ist vor allem deswegen eine gute Nachricht, weil offenbar auch eine schicke Steelbook-Version geplant ist.

I'm awaiting further info on how you can get your grubby mitts on the steelbook. In the meantime please ask your local retailer. pic.twitter.com/WF3bWq7GKJ