Die The Witcher 3-Mod von Skacikpls lässt uns das Geschehen durch die Augen des Hexers Geralt erleben: Ein zunächst leicht befremdliches, aber beeindruckendes Erlebnis, das normalerweise nicht möglich wäre.

The Witcher 3 kennen wir nur aus der Third Person-Perspektive.

Ihr wolltet The Witcher 3 immer schon im Skyrim-Stil spielen? Dann habt ihr jetzt endlich die Gelegenheit dazu! Zugegeben, die gab es schon länger, aber bisher war sie immer noch mit einigen Problemen behaftet. Jetzt hat SkacikPL seine First Person-Mod noch einmal überarbeitet. Die neue Fassung soll diverse Probleme der Mod beheben und das Spielerlebnis noch immersiver machen. Zum Beispiel gibt es jetzt auch die Möglichkeit, aus der First Person-Ansicht heraus zu kämpfen.

Wir dürfen allerdings auch den "Bitte nicht stören"-Modus nutzen, um Kämpfe vollständig vermeiden zu können, wenn wir die Spielwelt gerade direkt durch Geralts Augen sehen. Die Kämpfe funktionieren aus der Ego-Perspektive nämlich nur bedingt, es handelt sich dabei noch um experimentellen Support. Aber selbstverständlich können wir auch jederzeit die Perspektive wechseln und ganz normal die Kämpfe bestreiten.

Das Update der Mod bringt außerdem auch die Möglichkeit, das FOV (Field of View=Sichtfeld) nach Belieben größer und kleiner zu verstellen. Die Maus-Sensitivität der X- und Y-Achse kann jetzt ebenfalls eingestellt werden und die Mod soll mit allen anderen Mods kompatibel sein. Wie immer gehen wir auf PS4 und Xbox One aber leer aus, wenn es um Modifikationen geht. Einen neidischen Blick wollen wir euch aber dennoch gewähren:

Schon ausprobiert? Wie findet ihr The Witcher 3 als First Person-Spiel?