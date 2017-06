Wolfenstein 2: The New Colossus wird groß. Bethesda und Machinegames versprechen 3 Stunden an Zwischensequenzen und über 100 Darsteller.

Wolfenstein: The New Order war für einen Shooter schon überraschend lang, und Wolfenstein 2: The New Colossus soll dem in nichts nachstehen. Im Gespräch mit PCGamesN verspricht Jens Matthies, der kreative Kopf hinter Wolfenstein 2, dass der Titel drei Stunden an Zwischensequenzen mit ungefähr 100 Schauspielern bieten soll.

The New Order hatte schon rund 3 Stunden an Cutscenes, man darf also eine ähnliche Länge erwarten. Wie abwechslungsreich und abgedreht Wolfenstein 2 werden soll, deutet der Trailer oberhalb an.

Stichwort abgedreht: Die Kollegen von Polygon haben sich den Trailer genau angeschaut und eine wilde Theorie aufgestellt, nach der B.J. Blazkowiczs Kopf auf einen neuen Körper transplantiert wurde. Mit der Behauptung konfrontiert, erklärt Matthies: "Das wäre völlig absurd!" Und fängt an zu grinsen.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PS4.