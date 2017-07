In jedem Zusatzinhalt von Wolfenstein 2 schlüpft ihr in andere Charaktere.

Wolfenstein 2: The New Colossus bekommt vier DLCs.

Wolfenstein 2: The New Colossus wird vier DLC-Episoden bieten, in denen ihr in neue Charaktere schlüpfen dürft. So werden in der Auftakt-Episode drei neue Figuren eingeführt, die in den folgenden Zusatzinhalten genauer beleuchtet werden.

Hier ein kurzer Überblick über alle vier Episoden:

Episode Zero: Führt die Figuren Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins ein, die ebenfalls an den amerikanischen Fronten gegen Regime-Soldaten kämpfen. Ihr dürft einzigartige Fähigkeiten und Waffen einsetzen.

Führt die Figuren Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins ein, die ebenfalls an den amerikanischen Fronten gegen Regime-Soldaten kämpfen. Ihr dürft einzigartige Fähigkeiten und Waffen einsetzen. The Adventures of Gunslinger Joe: Ihr spielt den ehemaligen Quarterback Joseph Stallion und kämpft euch von den Ruinen von Chicago bis in den Weltraum.

Ihr spielt den ehemaligen Quarterback Joseph Stallion und kämpft euch von den Ruinen von Chicago bis in den Weltraum. The Diaries of Agent Silent Death: Ihr spielt die Ex-OSS-Agentin Jessica Valiant und infiltriert Regime-Bunker in Kalifornien, während ihr hinter die Geheimnisse der Operation San Andreas offenbart.

Ihr spielt die Ex-OSS-Agentin Jessica Valiant und infiltriert Regime-Bunker in Kalifornien, während ihr hinter die Geheimnisse der Operation San Andreas offenbart. The Amazing Deeds of Captain Wilkins: Ihr spielt als Captain Gerald Wilkins in Alaska, um Operation Black Sun zu sabotieren.

Alle DLCs sind Bestandteil des 20 Euro teuren Season Pass. Episode Zero ist darüber hinaus als Vorbestellerbonus verfügbar.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC.