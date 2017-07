Wolfenstein 2 soll bestimmte Entscheidungen aus dem Vorgänger berücksichtigen. Wie genau das vonstatten geht, erklärt Creative Director Jens Matthies.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein 2: The New Colossus soll nicht nur umfangreicher als der Vorgänger werden, sondern auch storytechnisch nochmal einen draufsetzen. Schon im ersten Teil der neu aufgelegten Trilogie, Wolfenstein: The New Order, hatten unsere Taten und Entscheidungen folgenschwere Konsequenzen. Die daraus resultierenden, unterschiedlichen Timelines sollen sich auch im Sequel bemerkbar machen.

Die Entwickler planen aber keine Möglichkeit, unsere Spielstände zu übertragen, sondern haben sich für eine andere Herangehensweise entschieden. Creative Director Jens Matthies gibt gegenüber Gameinformer Folgendes zu Protokoll:

"Ja, du wirst in der Lage sein, deine Timeline im Prolog des Spiels zu wählen. Wir unterstützen beide Timelines."

Gute Neuigkeiten also für Fans des ersten Teils – und nebenbei ein weiteres Indiz dafür, dass MachineGames mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail vorgeht.

