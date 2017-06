Wolfenstein-Entwickler Machine Games plant seine Shooter-Reihe als Trilogie. Nach dem kommenden The New Colossus könnte also noch ein Teil erscheinen - vielleicht mit "Mecha-Hitler".

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wolfenstein 3D war ein doppelter Skandal, als es 1992 von id Software veröffentlicht wurde. Was als Begründer der heutigen Ego-Shooter gilt, sorgte nicht nur durch die Gewaltdarstellungen für viel Furore, sondern auch durch die Nazi-Thematik. Als Endgegner tritt Adolf Hitler auf - und zwar in einem mechanischen Kampfanzug, was dann den Begriff "Mecha-Hitler" begründete.

Eventuell begegnen Spieler diesem Gegner in einem möglichen dritten Teil der aktuellen Wolfenstein-Reihe erneut. Laut Entwickler Machine Games steht einem Nachfolger zum kommenden Wolfenstein 2: The New Colossus nämlich nichts im Weg.

In der E3-Show von Giant Bomb verriet Creative Director Jens Matthis, dass man von Anfang an gehofft habe, auf Basis von Wolfenstein: The New Order eine Trilogie zu machen. Interessant wirkt dabei, dass die Entwickler das Standalone-Addon Wolfenstein: The Old Blood nicht als vollständiges Spiel oder zumindest nicht als offiziellen Teil dieser möglichen Trilogie werten. Im Bezug auf eine Frage nach "Mecha-Hitler" gibt Jens Matthis zu Protokoll:

"Wenn wir das dritte [Spiel] machen können: Sobald du Mecha-Hitler einführst, kannst du das nicht mehr toppen."

Ob er diese Aussage nur scherzhaft gemeint hat, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Ein dritter Teil befindet sich aktuell nicht in Entwicklung, Bethesda müsste einem derartigen Projekt ohnehin erst noch grünes Licht geben. Allerdings war schon der Endgegner von The New Order eine eindeutige Anspielung auf Wolfenstein 3D - im Shooter von 2014 kämpfen Spieler gegen den wahnsinnigen Oberstgruppenführer Wilhelm "Totenkopf" Strasse, der einen mechanischen Kampfanzug trägt.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC.