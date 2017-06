Bethesda stellte Wolfenstein 2: The New Colossus auf der E3 2017 nicht nur mit einem Gameplay-Trailer vor, sondern gab auch den Release-Termin des Shooters bekannt.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Bethesda setzt den Oldschool-Shooter Wolfenstein: The New Order noch in diesem Jahr fort. Wie das Unternehmen auf der E3 2017 bekannt gab, erscheint Wolfenstein 2: The New Colossus am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC. Für die Entwicklung zeichnet wie schon bei The New Order und dessen Standalone-Prequel The Old Blood das schwedische Studio MachineGames verantwortlich.

Die Ankündigung von Wolfenstein 2: The New Colossus erfolgte mit einem ersten Trailer, der die Ausgangslage des Spiels vorstellt und einen Ausblick auf das Gameplay gibt. Ihr findet den Trailer am Ende der Meldung.

Wolfenstein 2 spielt im Amerika des Jahres 1961, das unter der Kontrolle des Regimes steht. Wie im Vorgänger schlüpfen Spieler in die Rolle von B.J. Blazkowicz, der den Widerstand neu formieren muss. Bethesda verspricht einzigartige Schauplätze wie die Kleinstadt Roswell in New Mexico, die überfluteten Straßen von New Orleans oder die US-Metropole Manhattan nach einer nuklearen Explosion.

Dass eine Fortsetzung zu Wolfenstein: The New Order in Arbeit ist, galt seit einiger Zeit als offenes Geheimnis. Bereits kurz nach dessen Release im Mai 2014 bekundete Machine Games Interesse an einem Sequel - man habe eine sehr deutliche Vorstellung davon, was man mit dem Spiel erreichen wolle. Rund ein Jahr später bestätigte Alicja Bachleda-Curus ihre Beteiligung an Wolfenstein 2. Im ersten Teil sprach sie die Krankenschwester und spätere Wiederstandskämpferin Anya Oliwa.

Einen offiziellen Hinweis auf The New Colossus streute Bethesda schließlich auf der E3 2016. Die Ankündigung samt Release-Termin nahm allerdings Amazon mit einem Leak zu Wolfenstein 2 vorweg.

