Woher kommt das abgedrehte Chamäleon am Ende des Wolfenstein-2-Trailers? Wir haben die Macher gefragt.

Wer sich den Ankündigungs-Trailer von Wolfenstein 2: The New Colossus bis ganz zum Schluss angeschaut hat, der hat sich vielleicht über die Szene am Ende gewundert. Wir sehen einen Widerständler, der mit einem knallbunten Comic-Chamäleon spielt und mit ihm spricht. Was es damit auf sich hat? Das haben wir bei unserem Besuch bei den Entwicklern in Schweden den Creative Director Jens Matthies gefragt.

Exklusiver Entwicklerbesuch

Der Mann im Video ist Probst Wyatt III. Wir erinnern uns: In Wolfenstein: The New Order mussten wir uns ziemlich zu Beginn entscheiden, ob wir den jungen Wyatt oder lieber den alten Haudegen Fergus dem Regime "opfern". Vor der gleichen Wahl werden wir auch zu Beginn von Wolfenstein 2 stehen, dann aber vermutlich nur in einem schnöden Auswahlmenü. Es geht ja auch nur darum, die Entscheidung aus The New Order irgendwie in den Nachfolger zu übertragen. Und was hat das jetzt mit dem Chamäleon zu tun?

Jens Matthies: "Wyatt hat seit den Ereignissen im ersten Spiel viel Erfahrung mit halluzinogenen Drogen sammeln müssen, seitdem wird er von solchen Trugbildern geplagt." Also kommt das Chamäleon und ähnliche Tierchen auch noch später im Spiel vor? "Ich will nicht zu viel verraten, aber es liegt natürlich nahe." Wir sind gespannt, wie sich die Visionen ins Spiel einfügen. Schließlich passt so ein lustiges Viech nicht unbedingt zur ernsten Brutalität des Wolfenstein-Universums.

Probst Wyatt spielt mit seinem imaginären Haustier, Anya im Hintergrund kann das Viech dagegen erst gar nicht sehen.