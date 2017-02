Und nein, wahrscheinlich arbeitet MachineGames an keinem Spiel, das irgendwelche Früchte beinhaltet.





Diese Aussage machte Bethesdas Vizepräsident Pete Hines im KindaFunnyGames Cast als es um die aktuelle Arbeit von MachineGames ging.



"MachineGames arbeitet hart an etwas, das ich sogar schon gespielt habe."



"Es ist fucking bananas. Und ich kann es nicht erwarten euch zu zeigen, was es tatsächlich ist."



Da wir auf der E3 2016 im Quake-Trailer eine Andeutung auf ein neues Spiel der Wolfenstein-Reihe erhielten, wird vermutet, dass es sich bei diesem Projekt um einen weiteren Ableger des Franchises handeln wird. Die E3 2017 wird in diese Richtung vielleicht schon Aufschluss gewähren.