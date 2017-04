In einem Roundtable-Interview erklärt Wargaming, warum World of Tanks noch 30 Jahre unterstützt wird und spricht zudem über Wetten im eSport.

World of Tanks soll noch mindestens 30 Jahre unterstützt werden.

Manche Spiele werden über ein paar Monate unterstützt, andere über viele Jahre hinweg. Die Pläne, die Wargaming für World of Tanks hat, dürften aber selbst den umfassendsten DLC- und Update-Plan schlagen. Während eines Roundtable-Interviews (via GameSpot) erklärte Wargamings Head of Global Competitive Gaming Mohamed Fadl, dass es eine leichte Schätzung wäre, zu sagen, dass World of Tanks in 20 oder 30 Jahren noch immer beliebt wäre.

Grund dafür wäre die Tatsache, dass das Free to Play-Spiel durch eine Vielzahl an Updates frisch gehalten wird.

"[World of Tanks] konkurriert mit jedem Spiel, das dieses Jahr veröffentlicht wird, sowohl in Sachen Qualität als auch Grafik. Free to Play-Spiele dieses Levels werden nie alt. Sie sind wie ein Körper, ein Herzschlag; jeden Tag pumpen sie neues Blut durch das System."

Wargaming CEO Viktor Kislyi äußerte sich kürzlich ähnlich zuversichtlich gegenüber Polygon und erklärte, dass World of Tanks "für immer" existieren könnte.

"Wir entwickeln ein Spiel, das wie die Pyramiden gebaut ist, für Jahrhunderte oder Jahrtausende."

Anders als noch vor ein paar Jahren, so Mohamed Fadl, sei ein Spiel heute nicht mehr fertig, sobald es veröffentlicht wurde. Die Updates eines Spiels enden nicht mehr mit dem Release. Es sei eine "komplett neue Welt" im Vergleich zu der Art, wie Gaming noch ein paar Jahren funktionierte.

Neben der geplanten langen Lebensdauer für World of Tanks sprach Fadl zudem unter anderem noch mit Wargaming APAC GM Jungwon Hahn über die Rolle von Wetten im eSports-Bereich. Fadl fand hierbei klare Worte:

"Du wärst dumm zu sagen, dass es schlecht ist. Es ist ein natürlicher Teil von Sport."

Während Echtgeldwetten im Gaming zwar problematisch werden könnten, wäre es nur natürlich, dass Videospiele diesen Punkt irgendwann erreichen. Fald selbst kann sich eine Zukunft für World of Tanks-Spieler vorstellen, in der sie eine virtuelle Währung auf Matches setzen, während Echtgeldwetten nur außerhalb dessen existiert, was Wargaming selbst kontrollieren kann. Das Unternehmen müsse sehr vorsichtig sein, wie es den Aspekt Wetten anginge, allerdings sei es etwas, das sie durchaus tun wollen, da es offensichtlich eine Nachfrage gibt.

"Ich glaube, dass Wetten in Zukunft eine der großen Einnahmequellen von eSports oder Streaming-Plattformen sein werden."

Was haltet ihr von den Zukunftsvorstellungen von Wargaming?