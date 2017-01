Bei Microsoft läuft es rund. Zumindest in Sachen Usern... und Xbox Live...





Demnach wurde im November und Dezember 2016 Xbox Live Engagement in "Rekordhöhe" erreicht. Ganze 3,9 Milliarden Stunden haben die User mit dem Service verbracht, was einen Wachstum von 23% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.



Microsoft schreibt diesen Wachstum zum Teil der Xbox One S zu, die über die Weihnachtssaison eines der am besten verkauften Produkte war - und natürlich den über 400 Spielen, die man 2016 für Xbox One veröffentlichte.



Xbox One-Besitzer haben 265 Millionen Stunden damit verbracht Xbox 360-Spiele über die Xbox One Abwärtskompatibilität zu spielen. Und Windows 10-User verbrachten 2,5 Milliarden Stunden alleine im November 2016 damit Spiele zu zocken - das ist ein Wachstum von 127% im Vergleich zum November 2015.



Forza Horizon 3 erfreut sich währenddessen über 14 Millionen Spieler auf Xbox One und Windows 10. Und bei Gears of War 4 spielte man 23 Millionen Versus Multiplayer- und Horde-Matches seit dem Launch des Spiels. Eine weitere Info ist, dass über 2,4 Millionen persönliche Xbox Wireless Controller-Designs über Xbox Design Lab in den USA, Kanada und Puerto Rico kreiert wurden.



Und nun sei man bei Microsoft schon ganz "aufgeregt mehr dessen zu zeigen", was euch dieses Jahr erwartet und freut sich darauf Project Scorpio "in den kommenden Monaten" zu enthüllen.