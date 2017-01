EA Access-Abonnenten dürfen sich über neue Spiele freuen. Und auf die Zukunft.





Denn ab sofort könnt ihr mit eurem EA Access-Abonnement Battlefield Bad Company 2 sowie Battlefield 3 auf Xbox One in der Vault abrufen und kostenlos zocken.



Electronic Arts gab aber auch noch weitere Spiele bekannt, die noch dieses Jahr in The Vault landen werden. Das sind dann folgende:





Dead Space Ignition

Madden NFL 17

Skate 3

Zuma's Revenge

EA Access-Abonnenten dürfen zudem Mass Effect: Andromeda am 16. März via EA Access Play First Trial vor allen anderen ausprobieren.