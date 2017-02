Microsoft hat ja schon gesagt, dass man keine exklusiven Scorpio-Spiele veröffentlichen würde, aber...





Wie Frozenbytes Kai Touvinen gegenüber GamingBolt allerdings sagte, gibt es ganz sicher Entwickler, die gerne Exklusivspiele für Project Scorpio herausbringen würden.



Man fragte den Herrn, der derzeit an Has Been Heroes arbeitet, ob die überschüssige Leistung der Scorpio nicht verschwendet wäre, wenn man immer auf Parität aus ist, woraufhin Touvinen erklärte:



"Schwierige Frage - ich bin mir sicher, dass es Entwickler mit Spielen gibt, die sie liebend gerne als Scorpio-Exklusivtitel herausbringen würden, denn es wird einfacher sie auf dem Gerät zum Laufen zu bringen. Gleichzeitig wird sich die Hauptgrupper der Nutzer auf der Xbox One befinden, also müssen die Entwickler in jedem Fall eine schwierige Entscheidung treffen."



Touvinen ergänzte, "Ich glaube nach wie vor, dass die Scorpio für viele Verbraucher einen guten Kauf oder ein gutes Upgrade darstellt, wenn sie beispielsweise bei einer höheren Auflösung spielen möchten,".