Microsoft hat eine neue Farbe für den Xbox One Controller angekündigt.

Und so sieht er aus:



















Der rote Xbox One-Controller wird ab 10. Januar zum Verkauf angeboten. Natürlich handelt es sich bei dem Controller, um die aktualisierte Version des alten Xbox One-Controllers, der mit der Markteinführung der Xbox One S zum neuen Standardmodell erhoben wurde.



Kostenpunkt: 64,99 Euro.