Doch daraus wurde letztendlich dann leider doch kein fertiges Spiel.





Obsidian Entertainment, die ihr durch Fallout: New Vegas und andere Spiele kennen dürftet, arbeitete tatsächlich einst an einem Open World-RPG für die Xbox One.



Das Spiel hieß Stormlands und war sogar als Launchtitel für die Microsoft Konsole geplant.



"Letzen Endes dreht sich alles ums Budget und um jemanden, der es [bei Microsoft] verfechtet," erklärte CEO Fergus Urquhart gegenüber IGN.



"Ich sehe Spiele, die Verfechter hatten und bis 80 Millionen US-Dollar nicht abgebrochen wurden... Es gibt Spiele, die hatten ein 10 Millionen US-Dollar Budget und einen Verfechter und hatten letztlich ein 60 Millionen US-Dollar Budget und wurden ausgeliefert."



"Es muss jemanden geben, der die Einstellung und die Fähigkeit besitzt, das Spiel zu verteidigen. Warum wurde Stormlands eingestellt? Stormlands wurde eingestellt, weil wir keinen Befürworter hatten."



Schade.