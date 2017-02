Je nachdem wie die Entwickler die Ressourcen der Xbox Scorpio einsetzen, gibt es auch bessere Grafik.





GamingBolt sprach mit Entwickler Ikrima Elhassan (von Kite & Lightning) über Microsofts Project Scorpio und der erklärte:



"Es hängt wirklich davon ab, in welche Richtung der Entwickler die Ressourcen zuteilen möchte. Es kann von 60FPS, zu 1080p, über Antialiasing, zu dynamischem GI und so weiter reichen."



Wenn Project Scorpio also verfügbar ist, werden die Spiele nicht unbedingt immer besser ausschauen, sondern könnten möglicherweise auch einfach andere verbesserte Details bieten.