Die Familie der abwärtskompatiblen Spiele darf sich über Zuwachs freuen.





GTA IV sowie Episodes from Liberty City sind ab sofort abwärtskompatibel auf eurer Xbox One.



Das heißt, das Hauptspiel und beide Zusatzinhalte könnt ihr von nun an auf eurer Xbox One zocken; die digitale, physische und die Complete Edition von GTA IV zählen dazu.



Und wenn ihr das Cloud Save-Feature der Xbox 360 genutzt habt, könnt ihr sogar einfach da weitermachen, wo ihr auf eurem alten Gerät aufgehört hattet.