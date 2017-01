Das Action-RPG von Grinding Gear wird noch dieses Jahr auf Xbox One eintreffen.

Im Laufe des Jahres soll Path of Exile als Free-to-Play-Spiel auf die Microsoft-Konsole kommen.

Path of Exile ist ein isometrisches Action-Rollenspiel, das bislang nur für PC erschienen ist. Die Xbox One-Fassung wird alle Inhalte bieten, welche auch die PC-Fassung vorweist, einschließlich der kommenden 3.0.0-Erweiterung.



Es soll aber leider kein Cross-Play zwischen PC und Xbox One ermöglicht werden, was an "kleinen Gameplay-Unterschieden zwischen den beiden Versionen" liege, wie beispielsweise "die Anzahl der Flask-Slots und wie manche Skills erzielt werden".



Die Content-Updates und Seasons sollen jedoch auf PC und Xbox One dieselben sein.