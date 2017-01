Es ist nicht das erste mal, dass Michael Pachter seine Zweifel an einem zu hohen Preis für Project Scorpio äußert.





Wedbush Securities Analyst Michael Pachter sprach im GamertagRadio, warum ein höherer Preis als 399 US-Dollar ein "Problem" für die Konsole darstellen wird.



So erklärte er, dass er schon verstünde, dass Project Scorpio leistungsstärkere Hardware bieten werde und Microsoft ein großes Konsolen-Upgrade zur Xbox One damit machen wolle. Sollte die Xbox One S zu Weihnachten immer noch 300 US-Dollar kosten - wovon Pachter nicht ausgeht - dann könnte Microsoft den Mut haben für Project Scorpio mehr als 399 US-Dollar zu verlangen.



Allerdings hat Sony mit dem Preis der PS4 Pro schon einen Weg geebnet und so könne er nicht sehen, dass Microsoft mehr für die Scorpio verlangen wird. Sollte es doch so sein, dann müsse es Erklärungen dafür geben, warum sie besser ist. Und wenn Sony clever ist, dann wird man den Preis der PS4 zum Weihnachtsgeschäft auf 349 US-Dollar senken.



Microsofts Vorteil sei, dass 4K TVs immer beliebter werden und Scorpio die erste Konsole ist, die native 4K bieten werde. Dass Scorpio Oculus Rift unterstützen wird, sieht Pachter hingegen nicht als unbedingt überzeugend an. Er würde sich keine Scorpio kaufen, sodass er sich eine 600 US-Dollar teure Oculus Rift kaufen kann.



Zudem glaubt er nicht, dass der Markt dafür so groß ist wie es Microsoft vielleicht denkt.