Der allseits bekannte Analyst Michael Pachter findet Project Scorpio ja ganz interessant, hat aber eine Frage.





"Ich werde warten und schauen, was Scorpio ist und was sie kostet," so Wedbush Securities Pachter gegenüber The 1099. "Aber von dem was ich gelesen habe, ist sie wahrscheinlich übertechnisiert. Ich glaube, sie wird ein Spiel bei vollen 4K anzeigen können... doch brauchen wir das wirklich?"



"Und ich verstehe, dass die PS4 Pro schwächer ist, aber es gibt jede Menge Raum zwischen 1080p und 4K. 1080p sind 2 Millionen Pixel, 4K sind 8 Millionen Pixel. Meiner Kenntnis nach läuft Oculus bei 2,6 Millionen Pixeln, also ist selbst Oculus nicht in 4K."



"Wenn sie also sagen, dass Scorpio in 4K sein wird, wenn Oculus mit einem 1500 US-Dollar PC kein 4K kann, glaubst du dann wirklich, dass Scorpio bei 400 bis 500 US-Dollar 4K kann? Ich weiß es nicht, ich will abwarten und sehen. Es klingt toll und jeder ist gespannt, aber... wer hat einen 4KTV?"



Bis wir mehr erfahren, müssen wir noch bis zur E3 2017 in rund fünf Monaten warten. Dann möchte Microsoft das Gerät so richtig, mit allem drum und dran, vorstellen.